Esaret altında yaşayan en yaşlı erkek panda uyutuldu

Hong Kong’da bir eğlence parkının hayvanat bahçesinde esaret altında yaşayan dünyanın en yaşlı erkek pandası uyutuldu.

Fotoğraf: Ocean Park

An An isimli panda 35 yaşındaydı, insan yaşı karşılığı 105.

Ocean Park yetkilileri uyutulma kararının hayvanın son haftalarda giderek kötüleşme belirtileri göstermesinin üzerine alındığını söyledi.

An An, partneri Jia Jia ile birlikte Çin hükümeti tarafından 1999’da Hong Kong’a hediye edilmişti.

Park yekilileri pandanın yavaş yavaş yemek yemeyi bıraktığını ve sonunda katı yemeyi tamamen kesip sadece su ve içeçekler tükettiğini belirtti.

Ocean Park geçmişte özellikle ‘yunus şovları’ nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Sonunda işin ‘şov’ kısmına son verilse de hayvan hakları aktivistleri yunusların turistlerin ilgisini çekmesi için hala parkta tutulmasını eleştiriyor.

BBC’nin aktardığına göre partneri Jia Jia 2016’da 38 yaşında ölmüş ve esaret altında yaşayan en yaşlı dişi panda olmuştu.

Doğada pandaların yaşam süresi beklentisi 20 yıl ancak esaret altında daha uzun yaşayabiliyorlar.