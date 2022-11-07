Ertan Erol: İki milyon farklık seçim sonucunu tanımamanın gerçekçi olmadığı ortaya çıktı

Brezilya’da başkanlık seçimlerinin ikinci turunu İşçi Partisinin lideri Lula beklenenden az bir farkla da olsa kazandı. Her ne kadar, Bolsonaro’yu destekleyen gruplar, özellikle kamyoncular ve orta büyüklükteki sermaye gruplarını temsil edenler, otobanları kapatmış ve birçok insanın şehirler arasında ulaşımını aksatmış olsa da, an itibariyle Bolsonaro’nun darbe mekanizmasını işletmeye gücünün yetmediğini söylemek mümkün. Yol kapatma eylemleri sönmeye eğilimli ve bu eylemler sürdükçe Bolsonarocu orta sınıf sağ seçmen açısından olumsuz etkilere sahip. Bir başka deyişle orta sınıf bu eylemlere destek vermiyorlar. Ortaya çıkan bazı haberler, Bolsonaro’nun yenilgiyi zımnen kabul ettiği konuşması öncesinde askerlerle görüştüğü ve onlardan destek alamadığını iddia ediyor.

An itibariyle Türkiye’de başka konuların öncelik kazandığı muhakkak. Merak ettiğimiz meseleyi en baştan söylemekte fayda var. Brezilya ölçeğinde bir ülkede 2 milyonluk bir farkla oluşan seçim sonuçlarını tanımamak gibi bir opsiyonun gerçekçi olmadığı ortaya çıkmıştır. Her ne kadar, farklı yönleri de olsa Brezilya’da gördüğümüz olgu Türkiye’ye de teşmil edilebilir. Seçimlerin hemen ardından bölgesel ve küresel aktörlerin Lula’yı twitter’dan kutlamaları Bolsonaro’nun yenilgisini somutlaştıran önemli adımlardı. Burada yaptırımlardan veya notalardan söz etmiyoruz, twitter mesajları bile Brezilya ordusunun hizaya gelmesi için yeterli koşulları oluşturmuştur.

Ertan Erol’un yazısı