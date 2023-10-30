Ertan Erol: Aşırı sağın merkez sağı kendi pozisyonuna çekme durumu Arjantin’de farklı işliyor

Geçtiğimiz haftalarda, Arjantin’deki seçimler üzerine yazdığımız yazılarda, özellikle son dönemde ülkedeki döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ve yolsuzluk skandallarının Peronistler açısından seçimlerde sıkıntı bir sonuç doğurabileceğini belirtmiştik. Tüm anketlerde aşırı sağcı aday Javier Milei’in, kampanyasında yaşadığı yol kazalarına rağmen önde gözüküyor olması, hatta seçimleri ilk turda alabileceğine yönelik bir çaba içindeymiş gibi bir havanın yaratılması da bu savı güçlendiriyordu. Ancak Arjantin’de seçimlerin ilk turu hem anketleri hem de durdurulamayan Milei argümanlarını yerle yeksan etti. Peronistlerin adayı olan ve ekonomi bakanı olarak tüm bu ekonomik zorluklardan sorumlu tutulabilecek kişi konumundaki Sergio Massa yüzde 36 oy ile Javier Milei’e 6 puandan fazla fark atarak seçimin ilk turunu birinci bitirdi.

Massa’nın beklenmedik bir biçimde ilk turda yüzde 36 oy alması ve Milei ile ikinci turda yarışacak olması, muhalefette ise farklı tepkilerin oluşmasına sebep oldu. Seçimlerde üçüncü sırada yer alan merkez sağ Juntos por el Cambio ittifakının en önemli ismi Eski Başkan Mauricio Macri, 72 saat geçmeden Milei ile anlaşmayı başararak seçimlerin ikinci turunda Milei’in destekleneceğini ilan etti.

İşleri daha da karmaşıklaştıracak bir biçimde merkez sağ koalisyonun içinden birçok önemli isim şimdiden ikinci turda Milei’i desteklemeyeceklerini açıkladılar bile. Milei seçim kampanyası boyunca merkez sağı ve Bullrich’i yerden yere vurmuştu. Şimdi doğal olarak kampanya boyunca iki tarafın birbirleri için söyledikleri sözler akla geliyor. Buna paralel olarak da Milei’in kendisini siyaset dışı ve mevcut durumun sorumlusu olarak gösterdiği eski tip siyasetçilerden farklı olduğu iddiası da boşa çıkmış bulunuyor. Aşırı sağın alametifarikası olan merkez sağı kendi pozisyonuna çekme durumu Arjantin’de farklı bir biçimde işliyor. Milei merkezin desteğine muhtaç olduğundan kendisini daha az radikal bir biçimde göstermeye çalışarak daha fazla merkez sağ ismi hareketine dahil etmek durumunda kalıyor.

Ertan Erol’un yazısı