Ersin Çelik: X'e erişimin kısıtlanması an meselesi

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcılarının, ülkemizde yaşayan, Türk vatandaşı olan bir temsilci bulundurması zorunluluğu ve temsilcinin tüzel kişi olması halinde doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafından sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması zorunluluğu da getirilmişti.

X’e en son geçtiğimiz ekim ayında temsilci bildirmediği için önce 10 milyon TL, ardından ise 30 milyon TL idari para cezası verilmiş, 19 Temmuz 2023 tarihinde reklam verme yasağı getirilmiş ve temsilci ataması için 3 aylık süre verilmişti. Yetkililerden edindiğim bilgiye göre X’e verilen mühlet, geride yerel seçim sürecine denk geldiği ve bu nedenle spekülasyonlara neden olmaması için uygulanmadı. Elon Musk’un sahibi olduğu X’e verilen süre aslında çoktan doldu.

X, idari para cezalarının ödemesini gerçekleştirmediği gibi temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü konusunda da Türkiye’ye direnç gösteriyor. Yaptırımların ilk aşaması olan Türkiye’de yaşayan vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin X üzerinde reklam vermesi bir süredir yasaklanmıştı.

Aynı X’in Avrupa Birliği’nin 9.10.2022 tarihli Dijital Hizmetler Yasası’na uyum sürecinde gösterdiği özen ve hızı Türkiye’de sergilememesi art niyet olarak yorumlanıyor.

Üstelik X’in Türkiye’deki kullanıcıların veri güvenliği ve ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerine yönelik taahhütlerinin de sorgulanması söz konusu.

Gelinen aşamada yaptırımlara rağmen; idari para cezalarını ödemediği gibi mevcut tutumundan geri adım atmayan X’in, bir sonraki aşama olan internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılmasından başka seçenek görünmüyor.

Bu durumda X, yani Twitter “Türkiye’de kullanılamaz” hale gelecek.

Ersin Çelik’in yazısı