Erman Toroğlu: Fenerbahçe oynadı, Kasımpaşa seyretti

Maç başladı, Fenerbahçe sazı eline aldı, hem çaldı hem oynadı. Kasımpaşa da seyretti. Sarı-lacivertliler için mükemmel bir antrenman oldu.

Hem de moral oldu…

Fenerbahçe Teknik Direktörü oyuncu değişikliklerini geç yaptı.

Ben half time’da (devre) yapacağını zannediyordum. O zaman kafasında şu var demek ki; Ben ilk 11’i bir belirliyeyim, onun üzerinde çalışayım. Herkes yerini bilsin, her hafta da oyuncu değiştirmeyeyim.

Zaten onu belirlerse Fenerbahçe lig sonuna kadar şampiyonluk mücadelesini sürdürür. Ama her maç değişik 4-5 futbolcu oynarsa iş zor. Ama zannediyorum ki kafa yapısı ilk anlattığımız gibi. Bence de doğru…

Erman Toroğlu’nun yazısı