Erman Toroğlu: Bu takım ölmüş ağlayanı yok

Bence bordo-mavililer önümüzdeki maça değil önümüzdeki seneye baksınlar. Bir yerde hata var ya da bir şeyler yanlış gidiyor. Peki neden? Bunun iki sebebi olabilir… Önce Abdullah Avcı, sonra Trabzonspor Başkanı… Trabzon’un ruhunda böyle futbol oynama hakkı yok. İnanın Trabzon’un amatör kümesinden bir karma çıkarın dünkü takımdan daha iyi mücadele ederdi. Bunun da mutlaka bir sebebi var. Alanyaspor fazla bir iş yapmadı, futbolun gereğini uyguladılar. Yani bu hezimeti ne zemine ne de hakeme bağlama şansın yok. Trabzonsporlular aynaya bakacaklar, hata nerede bulacaklar. Adana il sınırı diye bir kebapçı vardır. Güzel kebap yaparlar… Trabzonspor, önce Antalya’dan 5 yedi, sonra Alanya’dan… Burada da Trabzonspor için Antalya il sınırı oldu. Yani Antalya il sınırında Trabzonspor’u kebap yaptılar.

Erman Toroğlu’nun yazısı