Erman Toroğlu: Bu hata Muslera gibi bir kaleciye yakışmadı

Ziyech sakatlanıyor, oyundan alınacak ve sahanın kenarına gelip konuşuyorlar. Yerine girecek oyuncu hazırlanmadan çıkıyor ve 10 kişiyle golü yiyorlar. Bu ayar bir takım böyle bir golü yememeli.

Sahada tedavi olmalısın ve o arada senin yedek oyuncun girmeli, eksik kalmamalısın. Futbol böyle bir oyun, en ufak hatayı kaldırmıyor. Hakem faul verir vermez takdir hakkını kullanır onun işi.

Anlamadığım bir şey var. Adam taç atacak topu eline alıyor. 10-12 metre gidiyor sonra taç atışını kullanıyor. Artık bunu da uygulamazsanız neyi yapacaksınız merak ediyorum. Muslera yine topu oyuna sokarken yanlış işler yaptı. Daha da önemlisi yediği goldeki hatası Muslera gibi bir kaleciye yakışmadı.

Aslında Günay iyi bir kumaş, bazı maçlarda ufak ufak oynasa iyi olmaz mı? Hem de yerli hakkını kalecide kullanmış olursun.

Erman Toroğlu’nun yazısı