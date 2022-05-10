Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erling Haaland, Manchester City’ye transfer oldu


İngiliz Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Erling Haaland transferi için Alman Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’la anlaştı.

Fotoğraf: bvb.de

Resmi açıklama, İngiliz kulübünden geldi.


Twitter’dan paylaşılan açıklamada, Alman ekibiyle prensipte anlaşıldığı belirtilirken, transferin 1 Temmuz’da gerçekleşeceği ifade edildi.

22 yaşındaki forvet, 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Salzburg’dan Borussia Dortmund’a 20 milyon avroya transfer olmuştu.

Haaland, Bundesliga’da 23 maçta 21 gol attı, sekiz asist yaptı.

SON HABERLER