Erling Haaland, Manchester City’ye transfer oldu

İngiliz Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Erling Haaland transferi için Alman Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’la anlaştı.
Resmi açıklama, İngiliz kulübünden geldi.
Twitter’dan paylaşılan açıklamada, Alman ekibiyle prensipte anlaşıldığı belirtilirken, transferin 1 Temmuz’da gerçekleşeceği ifade edildi.
22 yaşındaki forvet, 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Salzburg’dan Borussia Dortmund’a 20 milyon avroya transfer olmuştu.
Haaland, Bundesliga’da 23 maçta 21 gol attı, sekiz asist yaptı.