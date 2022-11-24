Erkan Aydoğanoğlu: Türkiye ekonomi modeli sayesinde yoksulluk girdabına kapılanlar artıyor

Türkiye ekonomisini adeta felç eden, bütçe dengeleri başta olmak üzere, temel ekonomik göstergeleri ciddi anlamda bozan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ sayesinde açlık ve yoksulluk girdabına kapılan insan sayısı her geçen gün artıyor. Enflasyon kendi haline bırakılınca kaçınılmaz olarak yoksulu daha yoksul, zengin daha zengin yapan kısır döngü devam ediyor.

İktidarın sermayenin, büyük patronların çıkarları doğrultusunda hayata geçirdiği ekonomi politikaları sayesinde, ücretli emekçiler, küçük esnaf ve üretici köylüler dışındaki alanlarda normal koşullarda asla elde edilemeyecek kadar yüksek kazançlar elde edildi. Nüfusun büyük bölümü açlık ve yoksulluk kıskacında inim inim inlerken, bankalar başta olmak üzere, büyük patronlar kârlarını katlayarak arttırdılar.

İktidar, enflasyon yükseldikçe başta asgari ücret olmak üzere ücret ve maaşlara zam yapıyor ama enflasyonla mücadele edilmediği için ücretlere yapılan artışlar birkaç ay içinde yüksek enflasyon karşısında adeta buharlaşıyor. 2023 başında asgari ücrete, işçi ve memurlara ve emeklilere yapılacak ücret artışlarıyla ilgili olarak büyük bir beklenti var. Seçim dönemine girilmesi nedeniyle iktidarın asgari ücrete yüksek oranlı zam yapması bekleniyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı