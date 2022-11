Erkan Aydoğanoğlu: Nüfusun büyük bölümü ülke tarihinin en ağır yoksullaşma sürecini yaşıyor

Erdoğan, geçtiğimiz hafta yeni bir ‘hayal pazarlama’ ürünü olarak ileri sürülen ‘Türkiye Yüzyılı’ masalı ile 2023 seçim kampanyasını resmen başlattı. Konuşmasında ‘Ekonomiyi büyüterek, refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle birlikte zenginleştirdik’ iddiasında bulundu. Oysa özellikle tek adam rejimine geçişle birlikte ülke nüfusunun büyük bölümü ülke tarihinin en ağır ve kitlesel yoksullaşma sürecini yaşıyor.

Erdoğan’ın insanların gıda, beslenme, ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği koşullarda bile ‘Toplumun her ferdini zenginleştirdik’ ifadesini kullanması ülke gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor.

Erdoğan ve destekçileri yıllardır ekonomide yaşanan sorunların geçici olduğunu kısa sürede her şeyin düzeleceğini iddia ettiler. Ancak her seferinde bırakalım düzelmeyi, sorunlar her geçen gün daha da ağırlaştı. Sorunlara çözüm üretemeyince ‘Türkiye Yüzyılı’ gibi hamasi söylemler üzerinden halkı bir kez daha nasıl kandırırız hesabı yapıyorlar.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı