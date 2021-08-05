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Yaramazlara biraz batar!

Erkan Aydoğanoğlu: Hayat pahalılığı ile TÜİK verileri arasında belirgin fark var

Açıklanan resmi enflasyon verileri, toplumdaki tüm gelir gruplarının genel ortalamasını yansıttığı için toplumun büyük bölümü tarafından doğru ve gerçekçi bulunmuyor. Çünkü gelir düzeyi farklılaştıkça, farklı gelir gruplarının tüketim harcamalarında yaşanan değişim nedeniyle hissedilen enflasyon açıklanan rakamlardan farklı oluyor. Bu nedenle ülke nüfusunun büyük bölümünü oluşturan emekçilerin yaşadığı hayat pahalılığı ile TÜİK’in açıkladığı resmi veriler arasında bu kadar belirgin fark olması hiç şaşırtıcı değil.

Ülke nüfusunun büyük bölümünü oluşturan emekçiler gelirlerinin büyük bölümünü gıda, barınma, ulaşım vb. gibi zorunlu ihtiyaçları için harcıyorlar. En temel gıda harcamalarını bile yapmakta zorlanan milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar ve iliklerine kadar hissettikleri hayat pahalılığını simgeleyen enflasyon ile orta ve üst gelir gruplarında yer alanların hissettikleri enflasyonu aynı çerçevede değerlendirmek doğru değil.


Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı.

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