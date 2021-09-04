Erk Acarer: Engin Sigorta hacklenmiş, Soylu cephesinde ortalık karıştı

Engin Sigorta’nın hacklenmiş olduğunu ilişkin bir bilgi ortaya çıktı. Şirketin acenteleri, girmiş olduğu ihaleler, para kaynakları ve yaptığı işler, yurtdışındaki bazı sitelere düştü. Edindiğimiz bilgilere göre Süleyman Soylu cephesinde ortalık karıştı. Bilgilerin görünür olmaması için yoğun bir çaba var.

Şirketin hesabını kim ya da kimlerin ele geçirdiği bilinmese de bilgilerin kopyalanıp çoğaltıldığı ve yine yurtdışı kaynaklı sitelerde satışa çıkarıldığı görülüyor. Soylu’nun sıradan bir bakan olmadığını düşünürsek, bunun bir şantaj ya da pazarlık unsuru olarak kullanılması mümkün olabilir. Tıpkı Burhan Kuzu ya da Reza Zarrab örneğindeki gibi.

Yine edindiğimiz bilgiler, Engin Sigorta bünyesinde büyük bir kriz yaşandığı yönünde. Soylu, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nı aradı. Devletin siber uzmanları tarafından bir ekip kuruldu. Bu ekip İstanbul’a geldi ve konu kapsamında detaylı olarak inceleme başlattı.

Erk Acarer’in yazısı