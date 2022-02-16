Ericsson hisseleri ‘IŞID’e ödeme’ iddialarıyla tepetaklak

İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson’un hisseleri Irak’taki ulaşım rotasına erişim için IŞİD’e ödeme yaptığı iddiasıyla sert düşüş gösterdi.

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BloombergHT’nin aktardığına göre şirket CEO’su Borje Ekholm, Irak’ta belli ulaşım rotalarına erişim için IŞİD’e ödeme yapmış olabileceklerini söyledi.

CEO, 2018’e ait olağandışı harcamalar saptadıklarını ancak paranın son alıcısının kim olduğunu belirleyemediklerini dile getirdi. Ekholm, terörizmin finansmanının kabul edilemeyeceğini ve buna asla müsaade edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri erken işlemlerde yüzde 8,5 ile temmuz ayından beri en büyük düşüşü kaydetmiş durumda.

Handelsbanken analistleri, şüpheli ödemelerin ABD Adalet Bakanlığı’nın 2019’da sonuçlanan yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olabileceğini, yeni bir soruşturma açılmasını beklemediklerini bildirdi.