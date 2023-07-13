Erdoğan’dan ölen Menzil ‘şeyh’ine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden Menzil tarikatının ‘şeyh’i Abdulbaki Erol için taziye mesajı yayınladı.

Fotoğraf: Twitter

Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının ‘Gavs‘ olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol dün ölmüştü.

Erdoğan, Erol’un cemaatte anılan ismiyle (Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi) hitap ederek baş sağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan’ın mesajı şöyle: “Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin.”

Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2023

Erdoğan’ın yanısıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da taziye mesajı yolladı. Erol’a ‘hocamız’ diye hitap eden Erbaş, Twitter’dan şunları yazdı: “Ömrünü iyiliğin yaygınlaşması, kötülüklerin ortadan kalkması ve bu istikamette inançlı bir neslin yetişmesi gayesine vakfetmiş olan muhterem Abdülbaki Erol hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve talebelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Ömrünü iyiliğin yaygınlaşması, kötülüklerin ortadan kalkması ve bu istikamette inançlı bir neslin yetişmesi gayesine vakfetmiş olan muhterem Abdülbaki Erol hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve talebelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.



Mekânı Cennet, makamı alî… — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 13, 2023

Erdoğan ve Erbaş dışında birçok hükümet yetkilisi de Menzil ‘şeyh’i için taziye mesajları yolladı.