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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan'dan BTP Genel Başkanı Baş'a 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hüseyin Baş. Fotoğraf: AA

Baş, X hesabından gelişmeyi şöyle duyurdu: “Güne yeni bir tebligatla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bana 500 bin TL manevi tazminat davası açmış.”


Baş hakkında 25 Aralık’ta ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul başsavcılığı açıklamasında, Baş’ın 22 Aralık’ta partisinin toplantısında Erdoğan’a karşı hitabında ve sarf ettiği sözlerde hakaret olduğunu belirtmişti.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma

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