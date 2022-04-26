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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Kıbrıslı gazeteci Şener Levent’e hapis cezası


KKTC’de yayımlanan Avrupa gazetesinin yayın yönetmeni Şener Levent’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza verildi.

Fotoğraf: Facebook

Facebook hesabında açıklama yayınlayan Levent, Ankara 63’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin kendisini bir yıl hapse çarptırdığını kaydetti.


Ceza ‘iyi hal’ indirimiyle 10 aya düşürüldü, sonra da 9 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Gazeteci, davanın ‘karikatür’ üzerine açıldığını, aynı davadan KKTC’de yargılanıp beraat ettiğini belirtti.

Levent, KKTC’deki kararı tanımadıkları için Türkiye’de de dava açıldığını, gıyabında yargılama yapıp hüküm verdiklerini kaydetti.

Gazeteci “Hukukta bir kişinin aynı suçtan iki kere yargılanması diye bir şey yoktur” dedi.

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Akşam Postası / 26 Nisan 2022

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