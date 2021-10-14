‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gazeteci Doğan Ergün’e 11 ay 20 gün hapis cezası

İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün, 2014 yılında yayınlanan ve dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ve Milliyet Gazetesi’nin sahibi Erdoğan Demirören arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını içeren haber nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Fotoğraf: İleri Haber

Doğan Ergün, İstanbul Anadolu 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bu yıl açılan davada cumhurbaşkanına ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle yargılanıyordu. Davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, Ergün’ü 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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ANKA’nın aktardığına göre ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun oluştuğu ve Ergün’ün cezai sorumluluğunun bulunduğu belirtilen hükümde, ceza gerekçesi şöyle açıklandı:

“‘Demirören’i ağlatan ses kayıtları’ başlığı altında bir video yayınlandığı, video içerisinde yer alan yazılarda cumhurbaşkanıyla ilgili ‘Başçalan RT Erdoğan’, ‘Başçalan RTE’ gibi ibarelerin kullanıldığı, haber içeriğinin cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu ve sorumlu müdür olan şüpheli Doğan Ergün’ün cezai sorumluluğunun bulunduğu anlaşılmıştır.”