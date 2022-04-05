‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Evrensel yazarı İmrek’e dava

Evrensel yazarı Ender İmrek’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.
İmrek, yurdun birçok noktasında orman yangınları devam ederken 30 Temmuz 2021’de ‘Türkiye yanıyor, saray izliyor’ başlıklı bir yazı kaleme almıştı.
Yazıda, yangınlara müdahale edebilecek uçak sayısının yetersizliği eleştirilirken, Cumhurbaşkanlığı’nın inşa ettirdiği binaların maliyetlerine yer veriliyordu.
İstanbul’da Bakırköy başsavcılığının İmrek hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, yazıdaki ifadelerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olduğu öne sürüldü.
İmrek, iddianamedeki ifadesinde, basın özgürlüğünü kullanarak eleştiri amacıyla yazı yazdığını, cumhurbaşkanı hakkında hakaret içerikli bir ifade kullanmadığını belirtti.
Yazara ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten ceza talep edildi.