Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘Kurusıkı atıyor’ demişti: Anne Kart ile yaklaşık 25 milyon geçiş oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 0-4 yaş arası çocuk sahibi olan anneler için başlattığı ücretsiz kart uygulamasına başvuran anne sayısı artarak devam ediyor.

İBB’nin Diken’e yaptığı açıklamaya göre 219 bin 535 anne ücretsiz kart uygulamasından faydalandı. Anne Kart ile toplamda 24 milyon 791 bin 461 geçiş oldu.


Anne Kart uygulaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden biriydi. İmamoğlu projesini şöyle duyurmuştu: “Anne evden çıkıp seyahat edemiyor, doktora gidemiyor. O ulaşım onun için pahalı. Mesela soluk almak için şehrin bir parkına gidecek, gidemiyor. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneye, çocuğu doğduğu gün kartı verilecek o annenin 4 yaşına gelene kadar çocuğuyla seyahati bu kentte bedava olacak.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise İmamoğlu’nun bu vaadini gerçekleştiremeyeceğini öne sürmüştü: “Ne diyorlar? İşte doğum yapmış dört yaşına kadar çocuğu olan annelere otobüsler bedava. Yahu sen kimin cebinden neyi nereye bedava yapıyorsun? Kalkarsın belli bir indirim dersin eyvallah. Bunlara inanıyor musunuz? Kurusıkı atıyor.”

Başvuru nasıl yapılıyor?

0-4 yaş arası çocuğu olan anneler başvuruyu hem online hem de kart başvuru merkezlerinden yapabiliyor. Online başvurular ‘www.istanbulkart.istanbul/anne-kart‘ sitesinden yapılıyor. Daha sonra tercih edilen en yakın kart başvuru merkezlerinden alınabiliyor.

Anne Kart ile çocuklu anneler aylık 150 ücretsiz geçiş hakkına sahip oluyor. İBB, İstanbul’da şartları taşıyan 1 milyon 160 bin anneye Anne Kart verilmesini hedefliyor.

İstanbul’da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı

SON HABERLER

Marka olmak

Anlatamam size İtalya’da hissettiğim markalaşmayı. Gittiğimiz şehrin ismi dünyanın (İtalya’nın değil) en meşhur bir peyniri ve bir de jambonuna ismini vermiş. Milano hava alanına bir indik, buram buram modanın başkenti hissi. Otoyola çıktık trafik levhaları reklam tabelası mübarek.

AKP nasıl çözülür?

Şimdilerde görüyoruz ki, AKP çözülme sürecinde. Yıllardır bu partiye oy vermiş, sonra da sessiz kalmış, hatta nemalanmış büyük bir muhafazakar kitle, partiden kopma noktasında. Yani, otoritenin kurumsallaşmasını engelleme imkanı var. İşte bu noktada, muhalefetin bu kitleyi yok sayma, onlara kapılarını kapama, geldikleri partiye gönderme lüksü var mı?

Dolar ‘operasyon’ etkisiyle yeni zirvede

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nda (MB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9,21’e yükselerek yeni zirveyi gördü.