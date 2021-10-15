Erdoğan ‘Kurusıkı atıyor’ demişti: Anne Kart ile yaklaşık 25 milyon geçiş oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 0-4 yaş arası çocuk sahibi olan anneler için başlattığı ücretsiz kart uygulamasına başvuran anne sayısı artarak devam ediyor.

İBB’nin Diken’e yaptığı açıklamaya göre 219 bin 535 anne ücretsiz kart uygulamasından faydalandı. Anne Kart ile toplamda 24 milyon 791 bin 461 geçiş oldu.

Anne Kart uygulaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden biriydi. İmamoğlu projesini şöyle duyurmuştu: “Anne evden çıkıp seyahat edemiyor, doktora gidemiyor. O ulaşım onun için pahalı. Mesela soluk almak için şehrin bir parkına gidecek, gidemiyor. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneye, çocuğu doğduğu gün kartı verilecek o annenin 4 yaşına gelene kadar çocuğuyla seyahati bu kentte bedava olacak.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise İmamoğlu’nun bu vaadini gerçekleştiremeyeceğini öne sürmüştü: “Ne diyorlar? İşte doğum yapmış dört yaşına kadar çocuğu olan annelere otobüsler bedava. Yahu sen kimin cebinden neyi nereye bedava yapıyorsun? Kalkarsın belli bir indirim dersin eyvallah. Bunlara inanıyor musunuz? Kurusıkı atıyor.”

Başvuru nasıl yapılıyor?

0-4 yaş arası çocuğu olan anneler başvuruyu hem online hem de kart başvuru merkezlerinden yapabiliyor. Online başvurular ‘www.istanbulkart.istanbul/anne-kart‘ sitesinden yapılıyor. Daha sonra tercih edilen en yakın kart başvuru merkezlerinden alınabiliyor.

Anne Kart ile çocuklu anneler aylık 150 ücretsiz geçiş hakkına sahip oluyor. İBB, İstanbul’da şartları taşıyan 1 milyon 160 bin anneye Anne Kart verilmesini hedefliyor.