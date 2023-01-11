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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan dört üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dört üniversiteye rektör atadı.

Resmi gazetedeki kararla rektör yanlış üniversiteye atanmış. (AA)

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.

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