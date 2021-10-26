Erdal Sağlam: Kamu bankalarının zararı ne olacak, fatura kime çıkacak?

Peki, kamu bankalarının zararı ne olacak, fatura kime çıkacak?

En son 2000-2001 yılında çarpıcı biçimde yaşadık; kamu bankalarının zararları Hazine tarafından yani halkın paralarıyla karşılanacak. Bu yöntemle kamu açıkları büyüyor, daha fazla enflasyon, daha yüksek faizle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da en çok dar ve sabit gelirliyi vuracak demektir.

Ucuz kamu bankası kredilerinden ise büyük ölçüde zaten tasarrufu olan, ev ve otomobil gibi ihtiyaç kredisi almak için parası olanlar faydalanacak. Belki de bazıları ucuz krediyle bunları alıp satarak rant geliri elde edecekler.

Geçen yıl verilen ucuz konut kredileri ve KGF’lerin bir kısmıyla lüks otomobiller alındığını, bunların faturasının halka çıktığını biliyoruz, yine aynısı olacak.

Erdal Sağlam’ın yazısı