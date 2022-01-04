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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Enflasyonun 45-50 seviyelerine çıkması artık sürpriz olmayacak

Siyasi iktidarın ekonomideki vahim yanlışları nedeniyle, yıllık enflasyon yüzde 36.08’e çıktı. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamları, otomatik artan vergiler ve enflasyona bağlı yeni zamlarla birlikte, yıllık enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 45-50 seviyelerine çıkması artık sürpriz olmayacak.

Erdal Sağlam’ın yazısı


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Orman yangınları sonrası çalışmalar ne durumda?

Türkiye’nin güneybatısını 28 Temmuz’dan itibaren etkisi altına alan yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi hayatını kaybetmişti. 28 Temmuz –12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan ise yaklaşık 124 bin hektar.

Hüseyin Gazi Türbesi’nin Alevi vakfına devri iptal edildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’nin mülkiyetinin 10 yıllığına Alevi İnanç Birliği Vakfı’na devredilmesi kararı iptal edildi. Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün iptal kararı, Alevi İnanç Birliği Vakfı ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na yollandı. Türbenin mülkiyetinin Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na devredilmesi öngörülüyor.

Pandeminin etkisi: Üç verem hastasından birine tanı konulamadı

Türkiye’de Covid-19 salgınının etkisiyle tüberküloz (verem) hastalarının yaklaşık üçte birine tanı konulamadı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, pandemiye kadar uzun yıllardır hastaların yüzde 85’i kayıtlıyken,  2020’de bu oran yüzde 69’a kadar düştü.