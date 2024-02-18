Ercan Taner: Uzay gemisinin içinde top oynayan astronotumuz bile varken Rize’deki zemini görünce futbolcular için üzüldüm

Rize’de zemin beni geçmişe, 1990’lı yılların başına götürdü. Ne zeminler vardı o yıllarda. Yağmur şiddetli yağsa ‘Yüzme bilmeyen giremez’ levhası bile koyabilirdiniz göl olan yeşil zeminlere. Kaplıcalarda sağlık için girilen çamur banyolarına benziyordu sahalar. Zeminlerin hazin hikayesi ve o yıllar… Artık 2024 yılındayız. Uzay gemisinin içinde top oynayan astronotumuz bile varken Rize’deki zemini görünce futbolcular için üzüldüm. Böyle zeminleri görünce saha içinde daha da fazla savaşman lazım. Böyle havalardan kaleciler de nefret eder. İsmail Kartal maç öncesinde “Zemin çok ağır. İçeri girip oyuncularla yeni bir oyun planı belirleyeceğiz” dedi. Değerli hocam siz bu takımın komutanısınız. Böyle söylemler oyuncuların mazeret düşüncelerini hemen ön plana çıkartır. Takımda büyük profesyoneller var. “Karda, yağmurda, çamurda çıkıp kazanacağız” demek daha doğru bir motivasyon bence.
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