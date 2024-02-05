Ercan Taner: Semih’ten klas imza

Trabzonspor iyi başladığı oyunda sürekliliğini kaybedince oyunda çok zevksiz bir görüntü oluştu. Santos’un bu kadroyla mucize yaratmasını beklemek fazla hayalcilik olur. Kapasiteye göre kalabalık orta saha ve riske girmeyen savunma, onun prensiplerinden biri ve maça böyle hazırlamış takımı. Semih ikinci golü tecrübeli golcüler gibi rahatça attı. Topu alışı, rakip savunmayı zorlayarak geçmesi ve kaleciye bakarak topu ağlara göndermesi önemli golcü işaretleriydi. 2. golden sonra da rakibi çok adamla bekleyen ve çabuk atak arayan oyuna devam etti Beşiktaş.
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