Ercan Taner: Rakiplerin savunmalarına sorsalar hangi takımdan çekinmiyorsunuz diye, açık ara önde çıkar Beşiktaş ankette

Santos, onu kazanmak istiyor ama Ghezzal ısınırken bile sakatlanıyor. Bu kaçıncı sakatlık? Bence, yönetim için artık karar zamanı. Bu takımın böyle bir kadroyla güzel futbol oynaması imkansız. Antalyaspor hemen orta saha üstünlüğünü alıp maça ben hükmedeceğim dedi. Beşiktaş çok kırılgan bir takım olduğundan golü yiyeceği belli olmuştu hemen. Bytyqi rahat bir gol attı. Umut ve Rebic’in olduğu kanat gri bölge gibiydi. Hiçbir işe yaramıyordu. Muleka ve Emrecan oyuna alındı. Necip ve Zaynutdinov ikilisi gelmiş geçmiş en kapasitesiz stoperler olarak Beşiktaş tarihindeki yerlerini aldılar bence. Ligde ve kupada rakiplerin savunmalarına sorsalar hangi takımdan çekinmiyorsunuz diye, açık ara önde çıkar Beşiktaş ankette. Santos güya bizim pırıl pırıl gençlerimiz var onları oynatırız demiş. Servis edilmişti bu haber sosyal medyada. Nerede bu gençler? İstanbul’da mı unuttunuz?

Ercan Taner’in yazısı