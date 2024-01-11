Ercan Taner: Goller yağmur gibi geliyordu soğuk ve yağmurun şiddetli yağdığı İstanbul akşamında

Maç anlatırken klasik bir cümlemiz vardır. Goller yağmur gibi geliyor deriz. Kadıköy’de ilk devre tam 5 gol buldu Fenerbahçe. Goller yağmur gibi geliyordu soğuk ve yağmurun şiddetli yağdığı İstanbul akşamında…

Bir takım 45 dakikada 5 gol atıyorsa futbolu çok seven taraflı tarafsız herkes alkışlar. Terminatör filminin yeni versiyonu çekilmişti sanki. Dün gece ilk devre galasını izledik. Dzeko tam bir usta. Nasıl penaltı atılacağını bize çok güzel gösterdi. Hat-trick akşamıydı onun için. Mert Müldür ve Szymanski, gelen farklı skorda gol atarak pay sahibi oldular. Genç kaleci Deniz’in gollerde yapacak bir şeyi yoktu. Ancak bir devrede 5 gol yemek her kaleciyi sarsar, moralini bozar. 3.34 gol beklentisi, 6 isabetli şutun beşinin gol olması mükemmel bir istatistikti ev sahibi için.

Ercan Taner’in yazısı