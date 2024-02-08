Ercan Taner: Batshuayi işi bitirdi

Dinlenen oyuncular normal olarak fazlaydı Fenerbahçe’de… Bizim futbol ortamında sahaya çıkan bu ilk 11 bile zirveye oynar. Rahat başladı Fenerbahçe. Batshuayi ile penaltıdan öne geçtikten sonra kontrolü bırakmadı. Bu tür oyunlarda pozisyona girmekte zorlanan rakipler şans anı ararlar. Gaziantep bu ortamı VAR ile gelen penaltıyla buldu ama Maxim’in penaltısını İrfan kurtarınca, Gaziantep moral olarak bitti. Hemen sonrasında Batshuayi fırsatçılığını bir kez daha gösterdi.
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Ekonomistler enflasyon raporunu yorumladı: ‘Mücadele buraya kadarmış’
Ekonomistler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sunduğu enflasyon raporu beğenmedi. Özgür Demirtaş ‘erkan faiz indirimi’ uyarısı yaparken, Veysel Ulusoy “Doğru ölçülüp, yanlış sunulan enflasyonun raporu mu olur” dedi. Karahan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklandı. Ekonomistler Karahan’ın sunumunda […]
Fatih Karahan ‘Geçinebiliyor musunuz’ sorusunu es geçti
Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan “Geçinebiliyor musunuz” sorusunu cevaplamadı.
Starbucks Türkiye’nin yüzde 30’u satılıyor
ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), Kuveytli AlShaya Group tarafından işletilen ve aralarında Türkiye’nin de olduğu Starbucks Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya hisselerinin yüzde 30’unu satın almak için kolları sıvadı.
Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini değiştirmedi
Merkez Bankası (MB) 2024 sonu enflasyon beklentisini yüzde 36’da sabit tuttu.
Borsa güne nasıl başladı? – 8 Şubat 2024
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 8.862,37 puandan başladı.