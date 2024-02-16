Ercan Taner: Aslan Kral Icardi

Sparta Prag daha çok gol şansı yakalamış olabilir. Sahaya iyi yayılıp oyunu kontrol etmek isteyebilir. Galatasaray’da işler yolunda değil gibi gözükebilir. İşler kötü giderken Galatasaray’ın Avrupa genetiği ortaya çıkar ve Kerem Demirbay golü atar. Bu arma her zaman uluslararası maçlarda ne yapıp edip golünü atıyor. İlk devre sadece 2 isabetli şut atabildi Galatasaray ama biri gol oldu. Sparta Prag’ın gol beklentisi istatistiksel yönden Galatasaray’dan üstündü. Icardi baktı ona top gelmiyor, rakip yarı sahanın ortasına çekilip çok isabetli 3 pas verdi. Icardi’ye servis ve konforlu alan lazım. O, gol atması için bu takımda Kerem ve Barış bu işe daha çok kafa yormalı.
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