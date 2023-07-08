Ercan Taner: Arda artık dikenli gül bahçesinde

Arda, büyük bir yetenek olduğu için Real Madrid onu seçti. Ezeli rakibi Barcelona’ya kaptırmamak istediler, onun gibi oyuncuyu. Arda, forma savaşı verirken İngilizcesini ilerletip, 6 ay içinde İspanyolcayı çözmeli. Yurtdışında, bizdeki gibi abi-kardeş ilişkisi yok spor kulüplerinde. Antrenman biter, herkes dağılır. Dışarıdaki hayat ve sosyal çevreyi siz seçersiniz. Madrid; eğlenceli, büyük bir şehir. Renkli dünyalar sizi hemen çağırır. Ailesi, onu pamuklara sarmaya devam etmek zorunda. 18 yaşında bir genç, sadece futbolunu geliştirmeyi düşünmeli. Arda’ya bütün kalbimle başarılar diliyorum. Artık dikenli gül bahçesinde yürüyecek, hatta koşacak..
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