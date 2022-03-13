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Yaramazlara biraz batar!

Erbil’de füzeli saldırı: Irak dışından gönderilmiş


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki ABD başkonsolosluğuna dün gece 12 füze atıldı.

Saldırıda K24 TV’nin ofisi de zarar gördü. Fotoğraf: AA

IKBY Anti-Terör Birimi, dün gece saat 01:00 sıralarında Irak dışından gönderilen füzelerin konsolosluk yönündeki mahalleyi hedef aldığını belirtti.


Erbil Valisi Ümid Hoşnav, konsolosluğun hedef alınmasını ‘terör saldırısı’ olarak nitelerken, saldırı sonrası kentteki güvenlik güçlerinin teyakkuza geçtiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

IKBY, yönetimi bir vatandaşın hafif yaralandığını, saldırı sonucu bazı bina ve evlerde hasar meydana geldiği açıkladı.

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