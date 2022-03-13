Erbil’de füzeli saldırı: Irak dışından gönderilmiş

48 ödüllü ‘Çığır Açan Dil Sanatları Öğretmeni’ ve ‘Öğretimde Mükemmellik Ödülü’ gibi özellikle eğitimcili kimliğiyle öne çıkan yazar Sharon M. Draper’ın ‘İçimdeki Müzik’ kitabı ‘konuşma’ eyleminin ne kadar önemli olduğuna, sözcüksüz yaşamın zorluklarına etkileyici bir hikâyeyle değinen sürükleyici bir roman.