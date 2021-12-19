EPGİS: Asgari ücret zammı oranında kar marjımızın yükselmesini talep ediyoruz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), asgari ücret zammı oranında kar marjlarının yükselmesini talep etti.

ABD Doları iki gün önce 17,14 seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu bir kez daha yenilemişti. Kurdaki artış ve asgari ücret zammıyla birlikte yüzde 21,31 seviyesinde bulunan resmi enflasyonun da önümüzdeki aylarda yüzde 30’lu seviyeleri aşması bekleniyor. Yükselen dolar kuru özellikle gıda ve akaryakıt zamlarında hissediliyor.

EPGİS’in Twitter’dan paylaşılan açıklamasında “Oluşan akaryakıt zammından biz de mağduruz” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Yapılan her zam; bize yeni sermaye ihtiyacı demek. Yapılan her zam maktu olan kar marjımızı yüzdesel olarak daha da aşağı düşürüyor. Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadi. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz.”