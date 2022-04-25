Moody’s’e göre enflasyon bu yıl dünya genelinde yüksek kalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’e göre küresel enflasyon bu yıl yüksek kalacak.

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Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte dünya genelinde enflasyon yüksek seyrediyor. ABD’de enflasyon şu an yüzde 8,5, avro bölgesinde 7,5’le rekor seviyede.

Türkiye’deyse rakam gelişmekte olan ülkelerin yaklaşık altı katı: Yüzde 61,14.

Halihazırda dünyada yüksek seyreden enflasyonun Türkiye’de görünümü oldukça bozuk olan ekonomik verilere yansıması da var.

Son olarak bugün TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, konuyla ilgili şunları söylemişti: “Enflasyon sarmalından kurtulamıyoruz. Türkiye enflasyon da ithal ediyor. Arkadaşların yaptığı hesaplamalara göre, yüzde 10-15’ını ithal ediyoruz.”

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’e göre artan gıda ve yakıt fiyatlarıyla Rusya-Ukrayna savaşıyla şiddetlenen tedarik zinciri kesintileri enflasyonist baskıyı artıracak.

Gelişmiş ekonomilerde artan işgücü maliyetlerinin ve yükselen enflasyon beklentilerinin riskleri artırdığına işaret eden kurum, raporunda şunları kaydetti: “Küresel enflasyonun 2022’de yüksek kalmasını, 2023’ün ikinci yarısında ise ılımlı hale gelmesini bekliyoruz, enflasyon riskleri yukarı yönlü.”