Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moody’s’e göre enflasyon bu yıl dünya genelinde yüksek kalacak


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’e göre küresel enflasyon bu yıl yüksek kalacak.

Fotoğraf: Reuters

Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte dünya genelinde enflasyon yüksek seyrediyor. ABD’de enflasyon şu an yüzde 8,5, avro bölgesinde 7,5’le rekor seviyede.


Türkiye’deyse rakam gelişmekte olan ülkelerin yaklaşık altı katı: Yüzde 61,14.

Halihazırda dünyada yüksek seyreden enflasyonun Türkiye’de görünümü oldukça bozuk olan ekonomik verilere yansıması da var.

Son olarak bugün TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, konuyla ilgili şunları söylemişti: “Enflasyon sarmalından kurtulamıyoruz. Türkiye enflasyon da ithal ediyor. Arkadaşların yaptığı hesaplamalara göre, yüzde 10-15’ını ithal ediyoruz.”

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’e göre artan gıda ve yakıt fiyatlarıyla Rusya-Ukrayna savaşıyla şiddetlenen tedarik zinciri kesintileri enflasyonist baskıyı artıracak.

Gelişmiş ekonomilerde artan işgücü maliyetlerinin ve yükselen enflasyon beklentilerinin riskleri artırdığına işaret eden kurum, raporunda şunları kaydetti: “Küresel enflasyonun 2022’de yüksek kalmasını, 2023’ün ikinci yarısında ise ılımlı hale gelmesini bekliyoruz, enflasyon riskleri yukarı yönlü.”

Yeni zirve: TÜİK’e göre martta yıllık enflasyon yüzde 61,14 oldu

ENAG: Martta yıllık enflasyon yüzde 142,63

SON HABERLER

Meclis’e vekil olamadı, AKP’li belediyeye ‘kadrolu’ börekçi oldu!

AKP’li Üsküdar Belediyesi, 2015’te iktidar partisinden İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan, ancak seçilemeyen Hakkı Şanlı’nın fırınından kurulduğu tarihten itibaren her yıl düzenli olarak su böreği aldı. Şanlı’nın fırını her defasında ihalede tek geçerli teklifi veren şirket olmayı başardı. AKP’li Ümraniye Belediyesi de Şanlı’nın ihale aldığı belediyeler arasında.

Erdoğan da farkında: Zamlar kalıcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkında olduklarını söyledi ve ekledi: “Kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur.” 