‘Enerji krizi’yle düşen Avrupa borsaları kısmen toparlandı

Avrupa borsaları, yaklaşan enerji krizi ve resesyona dair endişelerin risk iştahını düşürmesiyle haftaya ekside başladıktan sonra bugün yükseldi.

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Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi, açılışın hemen ardından yüzde 0,5 yükselerek, dün Rusya’nın ‘Kuzey Akım 1‘ hattında Avrupa’ya gaz akışını kesmesiyle verdiği yüzde 0,6 kayıpların bir kısmını telafi etti.

Almanya’nın DAX endeksi GDAXI dün yüzde 2’den fazla düştükten sonra bugün yüzde 0,7 yükseldi.

Yatırımcılar Kuzey Akım hattındaki doğalgaz kesintisini yakından takip ederken, tırmanan enerji fiyatları ve kışın yaşanabilecek arz sıkıntısına dair endişeler pekişti.

Reuters’a konuşan Gazprom Yönetici Yardımcısı Vitaly Markelov, Siemens Energy boru hattındaki arızalı ekipmanı tamir etmediği sürece Kuzey Akım 1’de doğalgaz tedarik edilmeyeceğini söylemişti.

Siemens Energy hafta sonu tamir projesi için görevlendirilmediğini belirttikten sonra hisseleri yüzde 3,1 yükseldi.