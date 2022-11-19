Ender İmrek: AKP-MHP bloku iktidarda kalmak için her yolu mübah saydığını gösteriyor

Seçim takvimi yaklaştıkça iktidar hesapları da kızışıyor. Daha açık bir ifadeyle belirtecek olursak AKP-MHP bloku iktidarda kalmak için her yolu mübah saydığını gösteriyor. Zira iktidarın ülkeyi sürüklediği çıkmaz her geçen gün daha da derinleşiyor. Karartılmış geleceğin, ekonomik, sosyal siyasal sonuçları görünür oldukça güç kaybederek itibar yitiren, kaybetme kaygısı içindeki yönetim başta kalmanın telaşına düşmüş görünüyor.

Erdoğan ve kaderini onun iktidarda kalmasına bağlayan erk “Devlet biziz, iktidarı kimseye vermeyiz” demeye getiriyor. İktidarın nimetlerini tepe tepe kullanmış; hak, hukuk, adalet tanımayan yönetim sömürü ve baskı düzenini sürdürmekten yana. Ve görünen o ki bu hesaplardan dolayı oldukça karmaşık bir sürecin içindeyiz artık.

İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili gelişmeler de buna işaret ediyor.

Ender İmrek’in yazısı