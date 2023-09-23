Ender Bilgin: Beşiktaş’ın acilen toparlanması lazım

Beşiktaş’ın Brugge maçından bir puan çıkartması gerçek bir futbol mucizesidir. Kazanılan puan mükemmel. Lafım yok. Ancak beraberliğe aldanmak büyük bir yanılgı olur. Gecenin iyi tarafı Mert’in kurtarışları, Cenk’in attığı gol ile moral bulması ve Eric Bailly’nin iyi başlaması oldu. Gerisi iç açıcı değil. Amartey, Amir, Rashica, Rossier… Hangi birini yazsam. siyahbeyazlıların acilen toparlanması, hazır olmayan oyuncuların sisteme dahil edilmesi gerek. Bunu sağlamak da Şenol Güneş’in işi. İlk hedef milli araya en az kayıpla gitmek olmalı.
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