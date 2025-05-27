En büyük 500 sanayi şirketi: Zirve değişmedi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ‘Türkiye 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024’ araştırmasını açıkladı. Zirvede yine Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. var.

Listeyi İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan açıkladı. Fotoğraf: @ist_sanayiodasi / X

Buna göre TÜPRAŞ 651 milyar 643 milyon liralık üretimden satışla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu.

TÜPRAŞ’ı 356 milyar lira satışla Ford Otomotiv takip etti.

Üretimden satışlara göre ilk 10 şöyle:

TÜPRAŞ: 651 milyar 643 milyon lira Ford Otomotiv: 356 milyar lira Star Rafineri A.Ş.: 201 milyar 650 milyon lira Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.: 169 milyar lira (2023’te 5’inciydi) İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.: 166,6 milyar lira Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.: 159,4 milyar lira Arçelik: 133,3 milyar lira İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.: 110 milyar lira (2023’te 12’nciydi) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları: 103,7 milyar lira (2023’te 10’uncuydu) Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş.: 103 milyar lira (2023’te 13’üncüydü)

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