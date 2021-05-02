Emre Kongar: İnsan Hakları Eylem Planı yayımlandığında Türkiye’de olanlar…

İktidar, (sanıyorum bilinçli bir biçimde) Temel Hak ve Özgürlükleri daha da sınırlamaya ve kısıtlamaya gittiği sıralarda tam tersine söylemlerde ve resmi açıklamalarda bulunuyor…

Örneğin “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” vizyonu ile hazırlandığı iddia edilen “İnsan Hakları Eylem Planı”nın Resmi Gazete’de yayımlandığı ve “İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartların yükseltilmesiyle, demokrasimizin vatandaş memnuniyetine odaklı şekilde güçlenmesi süreci yeni bir ivme kazanacaktır” denildiği günlerde (medyadaki açık ve tekzip edilmeyen haberlere göre) Türkiye’de şunlar oluyordu…

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Emre Kongar’ın yazısı