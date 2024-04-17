Emre Alkin: Avrupa'ya gidenler, spor ayakkabıdan gömleğe kadar her malı Türkiye'den ucuza alıyorlar

Aynı malın Türkiye’de %20 daha pahalıya satıldığına dair sayısız örnek var. Ayrıca havalimanında ya da sınır kapılarında vergi iadesi yapılıyor. Yani ne satın alırsak Türkiye’den en az %30 daha ucuz kalıyor. Kredi kartlarındaki taksitleri kaldırmak isteyen Merkez Bankası yönetimi hayattan bir haber yaşadığı için, harcamaların yurt dışına kaymasına sebep olacak. Yurt dışına çıkamayan bile seyahate çıkanlardan ısmarlayacak. Hatta bu akım başladı bile.

Ülkemizin bu kadar pahalı hale gelmesine katkıda bulunan ölçüsüz göçmen akını ve milyonlarca yabancının yarattığı ekonominin de sonuna gelebiliriz. Çünkü yabancıların çoğu “Türkiye her yerden pahalı hale geldi” diyor. Bazı turistik tesisler daha çok yabancı ile döndükleri için tehlikenin farkına varıp fiyatlarını fazla yükseltmediler. Çünkü hareket etmeyen döviz kuruna bölünce İtalya, Fransa ve Yunanistan sahilleri daha ucuza geliyor. Bu arada THY’nin de hem uçak içi kalitesi hem de wifi dahil tüm hizmetlerinde aksama gözlerden kaçmıyor. Ülke hem pahalı hale gelirken, bayrak taşıyan havayolu şirketimiz kendi insanına en pahalı bileti satıp en eski uçakları reva görüyor. Hizmet kalitesinden gerileme var, dost acı söyler.

Sonuç olarak: Para ve Maliye politikasına alkış tutan arkadaşların tamamına yakını tuzu kuru ve bir ayağı yurt dışında olan insanlar olduğu için ülkenin ne hale geldiği umurlarında değil. Enflasyonun arkasında koşan politika faizi, kontrol edilen döviz kuru, kredi kartlarına göz diken idare, sürekli yükselen hayat pahalılığını umursamıyorlar. Önemli olan CDS primleri biraz düşsün, biraz daha borsadan para kazanılsın, ucuzdan dolar Euro alınsın, kenara konsun.

Emre Alkin’in yazısı