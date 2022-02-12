Emrah Lafçı: Normal bir ülkede bakan vatandaştan özür dilerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bütün yatırım araçlarının getirisi enflasyonun altında.” dedi. Normal bir ülkede “Ey vatandaşlarım sizden özür diliyorum, bizim yüzümüzden tasarruflarınız enflasyon karşısında eridi gitti!” diye bir cümlenin ilk cümleyi takip etmesini beklememiz gerekirken; bizdeki ikinci cümle; “Bunu biz başardık!” oldu.

Bunun da sebebini vatandaşların önümüzdeki yıl enflasyon ve faizlerin düşmesini beklemeleri olarak açıkladı. Sayın Nebati. Yatırım yapılabilecek bütün enstrümanlara müdahale ettiğiniz ve reel faiz alabileceğimiz hiçbir yer kalmadığı için negatif reel getiriye mahkum olmuş olabilir miyiz Sayın Bakan?

Sadece soruyorum!

Emrah Lafçı’nın yazısı