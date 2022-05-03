Emniyet: Kendini Afgan ve Pakistanlı gibi gösteren hesaplara inceleme başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada kendilerini Afgan ve Pakistanlı gibi gösterdiğini öne sürdüğü kişilere inceleme başlattığını bildirdi.

EGM’nin yazılı açıklamasında, sosyal medya platformlarında ‘açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif olduğu savunulan görüntülerle kendilerini Afganistanlı ve Pakistanlı gibi gösteren hesapların bulunduğu’ iddia edildi.

EGM, açıklamada tanımladığı paylaşımları ‘dezenformasyon’ olarak niteleyerek ‘amaçlarının iç karışıklık çıkarmak’ olduğunu savundu.

İnceleme başlatıldığı bildirilen açıklamada, “Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir” dendi.