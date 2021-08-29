Emin Çölaşan: Parası karşılığında Taliban’a işletmecilik yapıp hizmet sunacağız

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti kendisiyle uzaktan yakından ilgisi ve bağlantısı olmayan bir mekânda havaalanı “İşletmeciliği” yapacak. Olacak şey midir? Bu işletmecilik mutlaka parası karşılığında olacak.

Kelle koparıcı Taliban’da para olmadığına göre, o birkaç milyar doları bize kesinlikle ABD ödeyecek. Yani parası karşılığında Taliban’a işletmecilik yapıp hizmet sunacağız. Taliban’ın güvenliğini Mehmetçik sağlayacak.

Bu nasıl iştir, ne yapılmak isteniyor? Bizim sırtımızdan oynanmaya kalkışılan bir oyundur.

Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ülkenin ve örgütün bekçisi değildir ve olamaz. İşletmecilikmiş!..

O halde ABD yeniden dönsün oralara, havaalanını kendi işletsin. Bize vereceği paraları da tasarruf etmiş olur. Bize öneri getiren Taliban derseniz eli kolu bağlıdır ve ağzından çıkan hiçbir sözün ciddiye alınması mümkün değildir.

Emin Çölaşan’ın yazısı.