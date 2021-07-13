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Yaramazlara biraz batar!

Emeklilerin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Emeklilerin Kurban Bayramı için alacağı 1100 liralık ikramiyeler hesaplara yatmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Daha önce 13-16 Temmuz arasında yapılacağı açıklanan ikramiyelerden 12 milyon 700 bin emekli faydalanacak.


İkramiyeler, bugün SSK emeklilerinin hesaplarına geçmeye başladı. SSK emeklilerinin tamamı bugün ve yarın ödeme alacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki kişilerini ise temmuz ayı farkı ile ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ise  15 Temmuz’da birlikte ödenecek.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz’da yapılacak.

Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor.

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