Elon Musk da mı ‘montaj’ kurbanı?

Avukatları, Elon Musk’ın Tesla’nın sürüş güvenliğiyle ilgili bir konuşmasının ‘deepfake‘ tekniğiyle hazırlanmış olabileceğini öne sürdü.

Fotoğraflar: Reuters

Mühendis Walter Huang 2018’de Tesla aracıyla kaza yapmış, ailesi şirkete dava açmıştı.

Huang’ın ailesi, Tesla’nın otomatik sürüş yazılımının hatalı olduğunu savunmuş, Tesla ise sürücünün kazadan hemen önce telefonunda video oyunu oynadığını ve araç uyarılarını dikkate almadığını öne sürmüştü.

Reuters’ın haberine göre dünkü davada, Musk’ın, 2016’da Tesla araçların otomotik pilot sürüşünün güvenli olduğuyla ilgili sözleri gündeme gelince avukatlar, söz konusu sözlerin sarf edildiği video’nun ‘deepfake‘ teknolojisiyle hazırlanmış olabileceğini belirtti.

Deepfake, ileri teknoloji kullanılarak yapılan bir tür montaj. Bu teknikle kişiler hiç söylemediği sözleri söylemiş gibi gösterilebiliyor.

Yargıç, Tesla’nın argümanını yetersiz bularak Musk’ın sorgulanmasına karar verdi.