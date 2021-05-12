Ellen DeGeneres şovunu bitiriyor: 19’uncu sezonun sonunda veda edecek

ABD’li komedyen ve talk show sunucusu Ellen DeGeneres, kendi adını taşıyan TV programını 19’uncu sezonun sonunda, 2022’de bitireceğini açıkladı.

Fotoğraf: Warner Bros

Eylül 2003’ten beri yayınlanan ‘Ellen DeGeneres Show’‘un geçen ay 3 bininci bölümü yayınlanmıştı. Son yıllarda ratingler düşse de ABD’deki uzun soluklu ve ses getiren yapımlardan biriydi. Çok sayıda ünlü isim programa konuk oldu. 63 yaşındaki sunucu, geçen yıl eylül ayında, programdaki çalışma koşullarının kötü olduğuna dair şikayetler üzerine, izleyicilerin önünde özür dilemiş, “Bir inceleme yaptırdık ve burada hiç olmaması gereken şeylerin olduğunu öğrendim” demişti.

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Programı bitirme kararını Hollywood Reporter’a açıklayan DeGeneres, “Mükemmel bir şovdu. Eğlenceliydi ama artık bana şevk vermiyor” ifadelerini kullandı.

Deneyimli sunucu, programı bitirmesinde olumsuz çalışma koşullarının etkisi olup olmadığına ilişkin soruya ise “Neden bu olsaydı 19’uncu sezona başlamazdım. Hemen bitirirdim” yanıtını verdi.

16’ncı sezon sonunda bırakmak istediğini ancak kendisine dört yıl daha programı sürdürmesi için ısrar edildiğini söyleyen DeGeneres, “Ben bir yıl olsun diye direttim. Onlar, ‘Olmaz’ dedi sonunda üç yılda anlaştık yani bu önceden planlanmış bir şeydi” dedi.

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Yıllar boyunca çok güzel anılar biriktirdiğini ifade eden DeGeneres, son programda veda ederken zorlanacağını bildiğinin de altını çizdi.