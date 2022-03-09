Elif Çakır: Rusya mı, Batı mı?

Ama soru şu: Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 32,5 milyar dolar. Batı ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ne kadar?

Türkiye’nin dış ticaret hacmi 500 milyar doların üstünde olduğuna göre 32,5 milyar dolar bunun kaçına tekabül ediyor. Yüzde altısı mı yedisi mi?

Akıl hangisinden yana olmayı gerektirir?

Türkiye Rusya ve Çin’den yapacağı ithalatla sanayisinin, Batı’dan aldığı teknoloji, ara mallar ve ham madde ihtiyacı karşılayabilir mi?

Erdoğan Türkiye için kredi bulmak ve yabancı yatırımcı getirmek için Pekin’e Moskovo’ya mı gidiyor Avrupa’ya mı? Amerika’ya mı?

Bu durumda soralım Rusya mı Batı mı?

Elif Çakır’ın yazısı