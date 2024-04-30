Elif Çakır: Kamuda tasarruf uyarılarına rağmen Diyanet İşleri Başkanının 15 milyon liralık makam arabası istemesi

İlginç bir Diyanet İşleri Başkanımız var, en basit Arapça konuşmayı anlamıyor, çok çok basit bir soruya tercümandan yardım istiyor ama biyografisinde Arapçayı da en iyi şekilde bildiği yazıyor. Neyse bu ayrıca bir yazı konusu.

Dün KARAR’ın manşetindeydi Ali Erbaş. Meğerse Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş da seçim döneminde TOGG’lu fotoğraflar veren, makam aracı olarak TOGG kullanacağını açıklayan iktidarın bakanları gibi TOGG’u garaja çekmiş, üstünü kapatmış. Makam aracı olarak tercihi duasını yaptığı yerli ve milli arabamız 1,5 milyonluk TOGG olmamış. Kendisine 15 milyon TL’lik Audi A8 istemiş.

Elbette kendisi için istemiyordur değil mi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş?! Kesinlikle temsil ettiği makamın itibarını korumak için binmek istiyordur 15 milyon TL’lik aracı! Koskoca Diyanet’i temsil ediyor, itibardan tasarruf edecek hali yok ya!

Devletimize yok yoksul, fakir, ezik mi dedirtsin?!

Hay Allah!

Cümleler tanıdık geldi değil mi, gelir, kamu kaynaklarını hoyratça harcayan, milyonlarca liralık makam araçları aldıran, devlet imkanlarıyla kendilerine konfor düzeni kuran iktidar yetkilerinin kendilerini savunma cümleleri o yüzden tanıdık geliyor!

Elif Çakır’ın yazısı