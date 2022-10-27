Elif Çakır: Erdoğan, seçimleri ‘başörtüsüne yasal güvence’ üzerinden kazanmayı hedefliyor

Erdoğan, çözdük dediği başörtüsü meselesi için referandum çağrısında bulunuyor, referandum diyerek meydan okuyor!

Niye referandum?

Oysa gayet basitti. CHP’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifine AK Partili milletvekilleri destekleyebilirlerdi. Ya da AK Parti başörtüsüne yasal güvence sağlayacak tek maddelik anayasa değişikliği maddesini hazırlar TBMM’ye getirirdi.

Bu kadar basitti. Ve siyasetin gündeminden başörtüsü çıkmış olurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘çözdük’ diyor ama el yükseltmeleri gösterdi ki aslında çözülmemiş, yasal değil anayasal güvenceye ihtiyaç varmış, bu durumda gerçekten başörtüsü sorununu çözmek isteseydi bu sorun bir aydır çözülmüş olurdu.

TBMM’de çözümü mümkün olan bir meseleyi hem de “aile kurumunun güçlendirilmesi” gibi LGBT karşıtlığı maddesini ekleyerek neden referandum eşiğine getirmeye çalışıyor?

Erdoğan bunu niye yapıyor, neyi hedefliyor?

Sebep ortada.

2023 seçimlerini “başörtüsüne yasal güvence” üzerinden kazanmayı hedefliyor.

Elif Çakır’ın yazısı