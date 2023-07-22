Elif Çakır: Bu olay birlikte yürümeyi hayli zorlaştırdı

Öyle ya da böyle, Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nı oluşturan ortaklarına bilgi vermeden bir mutabakat imzalamış, etik bir sorun olduğunu düşünmemiş! Sorun bu.

Kılıçdaroğlu 6’lı masanın oluşmasına büyük emekler verdi. Ülkenin sorunlarına dair birlikte çok değerli ilmi raporlar yayınladılar. Bu gelişmelerde Kılıçdaroğlu’nun büyük emeği vardır. Ülkede bir muhalefet ve değişim heyecanı doğmuştu. Bunu inkar eden nankörlük eder.

Ama bu olay görüyorum ki güvenleri sarstı, birlikte yürümeyi hayli zorlaştırdı.

Bundan sonra ne olur? Kestirmek mümkün değil, yaşayıp göreceğiz.

Elif Çakır’ın yazısı