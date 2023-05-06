Elif Çakır: Allah’ın emirlerine uyduğu için mi ülke yoksullaştı?

Dindar bir siyasetçi olan Erdoğan’ın “Biz Allah’tan emir alıyoruz” sözünü dinleyen milyonlarca insan ne düşünmüştür?

Erdoğan’ın Allah’ın emirlerine uyarak ülkeyi yönettiği ülkesinde ortaya çıkan tablonun böyle olması tuhaf değil mi? Allah’ın emirlerine uyduğu için mi kamu kurumlarını arpalığa çevirdi, liyakati ehliyeti tuş etti, devlet kurumlarını çökertti?

Allah’ın emirlerine uyduğu için mi ülke yoksullaştı?

Allah’ın emirlerine uyarak ekonomiyi yönettiği için mi ülkenin ekonomisi battı, vatandaşı soğan patates alamayacak hale getirdi?

Ülkedeki adaletsizliğin sorumlusu -haşa- Allah mı? On binlerce insanın yaşadığı hukuk mağduriyetinin sebebi –haşa– Allah mı? Allah’ın emirlerini dinlediği için mi bugün bu ülkede halk ellerini açmış adalet çığlıkları atar hale geldi?

Allah’ın emirlerine uyduğu için mi AK Parti karşıtlarının alınlarına terör, FETÖ, ajan etiketi yapıştırıyor?!

Erdoğan Allah’tan korkmalı, din istismarını bırakmalıdır.

Elif Çakır’ın yazısı