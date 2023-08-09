Elektronik ve beyaz eşya üreticisi dört şirkete 628 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, elektronik ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteren dört şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515 lira 31 kuruş idari para cezası verdi.

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Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketlerin yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandığı bildirildi.

Buna göre kurul; toplanan delilleri, yazılı ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamaları ve incelenen dosya kapsamını dikkate alarak, Arçelik Pazarlama AŞ’nin ilgili kanunu ihlal ettiğini değerlendirerek, 365 milyon 379 bin 161 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’ne 227 milyon 161 bin 142 lira, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’ne 1 milyon 984 bin 907 lira, LG Electronics Ticaret AŞ’ye de 33 milyon 870 bin 305 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Böylece, söz konusu dört şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verildi.